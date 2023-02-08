«Winnie the Pooh» يحقق إيرادات 5 أضعاف الميزانية في أول أسبوع بالسينمات

أيام قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن عرض فيلم الرعب «Winnie the Pooh: Blood and Honey» تأليف وإخراج ريس فريك ووترفيلد، والذي يعيد تقديم الشخصية الكارتونية المحببة للأطفال «الدب ويني» وصديقه «بيجليت» ولكن بشكل قاتم كقتلة متسلسلين متعطشين للدماء، بعد ما تخلى عنهما صديقهما «كريستوفر روبن» وذهب إلى الجامعة، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بعد عرضه الأول في المكسيك حيث جاء في المركز الرابع محققا 548 ألف دولار.

ويبدأ عرض فيلم «Winnie the Pooh: Blood and Honey» الأسبوع المقبل، على 1500 شاشة في الولايات المتحدة، تليها 1300 شاشة في أمريكا اللاتينية و100 في كندا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مخرج «Winnie the Pooh»: لم أتصور هذا النجاح للفيلم

وعبَّر المخرج ريس فريك ووترفيلد عن سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم، والذي لم تتجاوز ميزانية إنتاجه الـ 100 ألف دولار، قائلا: «كنت أعلم أن هناك إمكانية هناك للقيام بعمل جيد حقًا، لكنني سأكون كاذبا إذا قلت إنني توقعت هذا النجاح»، ويأمل أن يتطابقوا مع فيلم «Terrifier 2» العام الماضي، الذي حقق حوالي 10 ملايين دولار بميزانية تقارب 250 ألف دولار.

مخرج «Winnie the Pooh» يكشف تفاصيل تقديم جزء جديد من الفيلم: نأمل إصداره في 2024

وكشف «فريك» أنه بصدد العمل على الجزء الثاني من الفيلم، قائلا إن الميزانية ستكون أكبر بخمس مرات ويأمل في إصدار فبراير 2024، «سوف نبدأ الكتابة الشهر المقبل، كثير من الناس أحبوا الجزء الأول، لكنني أعرف ما يمكننا فعله حقا ليحبوا الجزء الثاني، وكيف يمكننا أن نجعله أكثر متعة».