فيديوهات توثق إنقاذ أطفال سوريين عالقين تحت الأنقاض.. مشاهد تفطر القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لحظات مذهلة لإنقاذ أطفال سوريين عالقين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة بسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأظهر مقطع فيديو لحظة مذهلة لإنقاذ طفلة سورية من تحت الأنقاض في محافظة إدلب، وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفلة بأيديهم، وهم يطمئنونها بأن والدها قريب بجانبها.

وخرجت الطفلة التي تدعى «نور» من تحت الركام، وكان وجهها مغطى بالغبار، في بلدة جنديريس الواقعة في شمال حلب، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، إنقاذ طفل آخر حوصر مع والدته تحت الأنقاض لأكثر من 20 ساعة، وجرى إنقاذ الطفل الصغير من مبنى منهار، وسط تساقط كثيف للأمطار.

