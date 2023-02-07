فيديوهات توثق إنقاذ أطفال سوريين عالقين تحت الأنقاض.. مشاهد تفطر القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت لحظات مذهلة لإنقاذ أطفال سوريين عالقين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة بسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فيديوهات متداولة حول إنقاذ الأطفال

وأظهر مقطع فيديو لحظة مذهلة لإنقاذ طفلة سورية من تحت الأنقاض في محافظة إدلب، وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفلة بأيديهم، وهم يطمئنونها بأن والدها قريب بجانبها.

وخرجت الطفلة التي تدعى «نور» من تحت الركام، وكان وجهها مغطى بالغبار، في بلدة جنديريس الواقعة في شمال حلب، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، إنقاذ طفل آخر حوصر مع والدته تحت الأنقاض لأكثر من 20 ساعة، وجرى إنقاذ الطفل الصغير من مبنى منهار، وسط تساقط كثيف للأمطار.

She doesn't know what happened..she thinks she woke up and her mother caresses her like the rest of the days...#earthquake #deprem #Erdhej #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/udW452V2uj — Alan Meîş (@alan_maaesh) February 7, 2023

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متداولة إنقاذ طفل ثان اسمه «أحمد»، جرى انتشاله من تحت الركام في قرية قطمة شمال حلب، وكان يبكي ومغطى بالغبار، ونقله لتلقي العناية الطبية.

آلاف الأطفال ضمن ضحايا الزلزال

وكان زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، فجر أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم آلاف الأطفال، وتسبب في انهيار العديد من المباني والمنازل، ودفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع المغطاه بالثلوج في حالة ذعر وقلق، كما شعر به سكان مصر ولبنان والعراق والأردن وقبرص.