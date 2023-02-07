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إصابة سيدة بكسور إثر سقوطها من الطابق الثالث بالغربية بسبب الأمطار

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
08:21 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيبت سيدة في العقد الخامس من العمر، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل المنور بمنزلها بمنطقة حسيبة التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط ربة منزل 

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة كفر الزيات، بلاغاً من الأهالي يفيد بسقوط ربة منزل في العقد الخامس من العمر، من الطابق الثالث، داخل المنور الخاص بمنزلها بمنطقة حسيبه، حال تواجدها أعلى سطح العقار.

انتقلت قوة أمنية من الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة ربة منزل تدعى «سعاد. م. ش» وتبلغ من العمر 46 عاماً، ومقيمة بشارع اليماني بمنطقة حسيبة، بمدينة كفر الزيات، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجرح قطعي بالجبهة حوالى 10سم، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل المنور الخاص بمنزلها، حال قيامها بتنظيف سطح العقار وإزاحة المياه الناتجة عن الأمطار، اختل توازنها.

وتم نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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