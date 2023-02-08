مسؤول سوري يطالب المجتمع الدولي بإرسال فرق إنقاذ على وجه السرعة

وجّه الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، التحية والتقدير للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على موقفهم الداعم لسوريا، متابعًا أن الجميع يعلم حجم الكارثة التي تعرضت لها الدولة في ظل ظروف جوية واقتصادية ومعيشية صعبة مع عدم توفر الحد الأدنى من الإمكانات سواء فرق الإنقاذ أو حتى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية.

لا يمكن تلبية احتياجات البحث والإنقاذ

وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك استنفار شعبي وحكومي عام على كل المستويات، إذ أن كل المحافظات في سوريا اليوم تؤازر المحافظات الأكثر تضررًا خاصة مدن حلب وإدلب واللاذقية وحماة، مشيرا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق تلبية احتياجات البحث والإنقاذ وتوفير المساعدات الغذائية والصحية أيًا كانت طبيعة الجهود والمعونات، خاصة أن سوريا تعاني منذ سنوات من الحرب الظالمة والممتدة على مدار أكثر من عقد، فضلًا عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار على سوريا بعيدًا عن الشرعية الدولية وحق الشعب السوري، والذي كان له تأثير على الإمكانات الدولية من جهة والواقع الصحي من جهة أخرى.

مطالب مستشار الحكومة السورية

وطالب مستشار الحكومة السورية، المجتمع الدولي بضرورة إنهاء فرض الحصار على الشعب السوري، فضلًا عن إرسال فرق بحث وإنقاذ ومعدات من أجل سرعة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، موضحا أنه على مدار الساعة تتفاقم حصيلة الضحايا والخسائر المادية لعدم توافر الإمكانات لإنقاذ الضحايا.