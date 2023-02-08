طبيب مناعة يكشف مخاطر الإصابة بالبرد الشديد: تهديد صريح للقلب والعظام

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، مخاطر الإصابة بالبرد الشديد، موضحا أن البرودة الشديدة تؤثر على الجلد والعظام والمفاصل والجهاز التنفسي، وصولًا إلى القلب والجهاز البولي، لذلك فيحب على الإنسان عدم التعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية ولمدة طويلة.

نصائح لتجنب نزلات البرد

وجه «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، عدة نصائح للمواطنين، أهمها: ارتداء الملابس الثقيلة متعددة الطبقات التي تساعد على التدفئة الداخلية، تجنب الأماكن ذات الدرجات الحرارة العالية والبرودة الشديدة، بهدف تقليل الآثار الجانبية الناتجة عن البرد القارس والمؤثرة على أعضاء الجسم.

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، أهمية الحصول على جرعات لقاح الإنفلونزا، من أجل الوقاية وتقليل خطورة التعرض لأضرار دور البرد الشديد والإنفلونزا.

لقاح «الإنفلونزا» آمن

نوه «عقبة»، إلى أن لقاح الإنفلونزا، أمن على السيدات الحوامل وكبار السن والأطفال والرضع، لكن من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الحساسية، متابعا بأن البرد الشديد، يسبب تشققات البشرة وحكة الجلد، فضلا عن حدوث آلام في العظام والمفاصل.

وأشار إلى أن أبرز علامات شعور الإنسان بالبرد الشديد «التثليج» تتمثل في تغير لون الأطراف، وتحولها لشديدة الإحمرار، نتيجة تقلص الأوعية الدموية، مؤكدًا أهمية شرب السوائل لتجنب لزوجة الدم، وحدوث جلطات في القلب والمخ.