ضبط 64 ألف قرص مخدر بحوزة شخص في الدرب الأحمر

توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة إلى تورط أحد الأشخاص، مقيم بالبساتين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن مُستأجر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجـراءات تمّ استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (64400 قرص مخدر لعقاري زاناكس، البرازولام - مبلغ مالي - هاتفي محمول - دراجة نارية دون لوحات معدنية)، بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.