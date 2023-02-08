رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 64 ألف قرص مخدر بحوزة شخص في الدرب الأحمر

كتب:

محمد بركات
01:20 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
وزارة الداخلية- ارشيفيه

وزارة الداخلية- ارشيفيه

توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة إلى تورط أحد الأشخاص، مقيم بالبساتين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن مُستأجر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجـراءات تمّ استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (64400 قرص مخدر لعقاري زاناكس، البرازولام - مبلغ مالي - هاتفي محمول - دراجة نارية دون لوحات معدنية)، بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط شخص بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما في الجيزة

«الداخلية»: ضبط 58 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط موظف بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات

«الداخلية»: ضبط 1543 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 15 كيلو «حشيش» داخل سيارة نقل بالقاهرة.. مخبأة في «سقف الكابينة»
بقلم محمد بركات