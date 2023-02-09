شاب يتبرع بكليته لإنقاذ شقيقه من عذاب المرض: أخويا حتة مني

«هو نور عيني لو يطلب عمري تحت أمره وهو حته مني»، بكلمات بسيطة استطاع من خلالها مجدي إبراهيم حمادة، ابن مدينة المنزلة بالدقهلية، أن يتخذ قرارا مصيريا في حياته، إذ نوى أن يتبرع بكليته، من أجل شقيقه «إبراهيم» بعد صراع دام مع المرض، ليجد نفسه على محاك الحياة بعد أن نال المرض منه، إلا أن «مجدي» قرر أن ينتشله من الوجع والألم، ليعطيه قطعة من جسده.

قرر مجدي ابراهيم حمادة أن يخضع للجراحة جوار شقيقه بعد أن أخبرهم الطبيب بضرورة وجود متبرع لحالة شقيقه، فلم يتوار عن مساندة شقيقه وأعد ذاته للتبرع بكليته لشقيقه إبراهيم، ليستطيع العيش بحرية دون التقيد بمرض الفشل الكلوي، وليتخلص من عذابه الذي دام لسنوات.

إجراء جراحة التبرع بالكلى

وقال «إبراهيم رفعت» ابن خال الشقيقين لـ« الوطن»، إنهما سيخصعان للجراحة اليوم بعد أن تم اتخاذ كل الاستعدادات من أجل إتمام الجراحة بشكل صحيح داخل مستشفى غنيم بالمنصورة، مشيرًا أن الوضع مقلق خاصة وجود الاثنين في جراحة واحدة، إلا أنهم يأملون الخير وشفاء «إبراهيم» بعد الانتهاء من التبرع.

إبراهيم طلب الدعاء له ولشقيقه قبل الخضوع للجراحة

وأكد رفعت ابن المنزلة أن إبراهيم دون علي صفحته الخاصة يطلب من الجميع الدعاء له ولشقيقه قبل الخضوع للجراحة اليوم: «أطلب من الناس تدعي ليهم بعد ما أكد أن مجدي سنده في الدنيا ونور عينه، وكلنا قلقانين لكن واثقين في ربنا وقدرته علي إخراج الاثنين بأحسن حال من الجراحة».