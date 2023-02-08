تفاصيل قصة مسلسل الغرور بعد عرض الحلقة الأولى.. يذاع مرة في الأسبوع

نجحت قصة مسلسل الغرور، في جذب قطاع كبير من عشاق الدراما التركية بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل يوم 5 فبراير الجاري، والذي يشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما من بينهم رؤيا هيلين ديمير بولوت، ألبيرين دويماز بالإضافة إلى ميليسا أسلي باموق.

قصة مسلسل الغرور، من تأليف إركان بيرجور، وإخراج دوجا كان أنافارتا، ويذاع في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد من كل أسبوع على شاشة قناة «Fox» التركية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثانية من المسلسل يوم 12 فبراير الجاري.

تفاصيل قصة مسلسل الغرور

وتدور قصة مسلسل الغرور، حول «إليف» و«أورهان» المخطوبان واللذان يحبان بعضهما البعض كثيرًا، ويخططان للزواج وبناء منزل سعيد، ولكن الأمور لا تسير وفقا للمخطط حيث يتعرض «أورهان» للخداع ويواجه ديون يصعب عليه سدادها، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب خاصة أن تلك الديون من المستحيل سدادها تحول حياتهما إلى كابوس، ولكن يتلقى «أورهان» عرضا من «سيبيل» رئيسة شركته سيغير حياتهم إلى الأبد.

ميليسا باموق عن قصة مسلسل الغرور

وأبدت الممثلة التركية ميليسا باموق، التي تقوم بدور «سيبيل» إعجابها بقصة مسلسل الغرور، قائلة: « قصة مسلسل الغرور تقدم الشخصيات بشكل أكثر واقعية من المسلسلات الأخرى، تحديدا شخصية سيبيل فهي رمادية ما بين الأبيض والأسود، فهي امرأة وحيدة ولكنها قوية وناجحة»، وفقا لما نشره موقع «فوكس» التركي.

وأضافت: «يسير تصوير المسلسل بشكل جيد للغاية، مررت بلحظات من الخوف أثناء مشهد السباحة الليلي، لكنها كانت ممتعة أيضًا».

بينما تحدث الممثل ألبرين ديماز عن شخصيته في قصة مسلسل الغرور ، قائلا: «أورهان على الرغم من أنه يحب خطيبته إليف بجنون، إلا أنه سيكون على وشك اختيار كبير سيقلب حياته رأسًا على عقب، وبالتالي ستزيد كل حلقة من الإثارة».