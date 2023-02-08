«أميك» تكشف حجم مبيعات السيارات في 2022

انتهى العام الماضي بتغيرات ملحوظة في سوق السيارات، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك – AMIC، شملت الحصص السوقية وحجم المبيعات، مقارنة بالعام السابق له 2021.

تراجع مبيعات كل شركات السيارات

ووفق تقرير «أميك»، ديسمبر 2022، اختتم سوق السيارات العام الماضي، على صدارة للسيارات من العلامة التجارية «شيفروليه»، التي باعت 32.544 ألف سيارة مقارنة بـ51.327 ألف في 2021، لتواصل بذلك الصدارة في العامين، رغم تراجع المبيعات خلال 2022.

وجاءت العلامة التجارية اليابانية «نيسان»، في المرتبة الثانية للعام الثاني، بمبيعات 24013 ألف سيارة من 26719 ألف سيارة في 2021، فيما حلت «سوزوكي» في المرتبة الثالثة بدلا من «تويوتا» بمبيعات 20.237 ألف سيارة من 21.825 ألف في 2021، حيث كان الترتيب الثالث من نصيب «تويوتا»، في 2021، قبل أن تتراجع الأخيرة للمركز الخامس بعد «شيري» في 2022.

«تويوتا» تتراجع مركزين لصالح «سوزوكي»

حلت العلامة التجارية «شيري – غبور»، رابعا 174بـ18.866 ألف سيارة في 2022، وجاءت «تويوتا» خامسا بـ15.112 ألف سيارة، متراجعة نحو النصف تقريبا، بفقدانها نصف المبيعات خلال العام الماضي، بعدما كانت مبيعاتها في 2021 نحو 26.282 ألف سيارة.

وفقدت العلامة التجارية «MG»، نصف مبيعاتها، فحلت سادسا في السوق المصرية، بمبيعات 11359 ألف سيارة من 23600 ألف سيارة في 2021، متقدمةً على «هيونداي» صاحبة الـ10.285 ألف سيارة في 2022، و«كيا» الثامنة بـ6068 ألف سيارة، و«فيات» في المركز التاسع بـ5993 ألف سيارة، و«بي واي دي» عاشرا بإجمالي مبيعات 5349 ألف سيارة.

ومن حيث النسبة المئوية لحصص شركات السيارات السوقية في مصر، جاءت «شيفروليه» في الصدارة بما يقارب «خُمس» السوق عند 17.6%، ثم «نيسان» بـ13%، ثم شركة سوزوكي بـ11%، وشيري غبور بـ10.2%، و«تويوتا» بـ8.2%، و«MG» بـ6.1%، و«هيونداي» بـ5.6%، وشركة كيا موتوروز بـ4.4%، ثم «فيات» بـ3.2%، و«بي واي دي» 2.9%.