إيرادات فيلم plane تتجاوز 38 مليون دولار عالميا

حقق فيلم Plane نحو 3 ملايين جنيه في أسبوعه الثاني، حيث يعرض بأكثر من 20 دار عرض سينمائي في مختلف أنحاء مصر، بينما حقق ما يزيد عن 38 مليون دولار، كإجمالي إيرادات في مختلف أنحاء العالم، وقال بطل الفيلم جيرارد باتلر، إنّ الفيلم تجتمع فيه كل عناصر النجاح الفني.

وأضاف جيرارد باتلر، في بيان اليوم عن فيلمه الجديد: «شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وحضرت بعض العروض مع الجمهور، وشاهدت عن قرب كيف يستجيب مع الأعمال التي نقدمها، وفيلم Plane تجتمع فيه كل عناصر النجاح والبقاء، فهو مضحك ومؤثر وبه العديد من الشخصيات المعقدة من البشر، التي ترتكب الأخطاء.

تفاصيل الفيلم

واستطرد قائلًا: «أنا ارتبط بالجمهور، لذلك شعرت وكأنه شيء حيث يمكننا حقًا اصطحابهم في رحلة ممتعة وجعلهم على حافة مقاعدهم، وهذا هو الرد الذي حصلنا عليه مع الإيرادات التي حققها الفيلم».

وعن اختيار اسم الفيلم Plane قال جيرارد باتلر: «عندما بدأ عرض دعاية الفيلم بدور العرض، كان الجمهور يستمتع به، خاصة بفضل الطريقة التي يكشف بها في النهاية عن اسم الفيلم حيث يتميز ببساطته، ولكن كان من الممكن أن يكون الأمر أقل بساطة، خلال عامين من التحضير للفيلم قبل بداية التصوير كان يحمل نفس الاسم، ولكن عندما بدأنا التصوير حدثت بعض المناقشات حول تغيير العنوان، ولم أعتقد أنّه يجب تغييره، ولكن بعدما توصلنا لمواعيد عرضه حدثت مناقشات أخرى حول نفس الأمر، ولكني أكدت أني سعيد باسم الفيلم Plane ولا أريد تغييره إلى أي اسم آخر».

وعن شخصية كابتن برودي تيرانس التي قدمها ضمن أحداث الفيلم، قال: «الحقيقة إنّ برودي لا يتهاون مطلقا في سلامة طائرته وطاقمه وركابه، ويظهر ذلك بشكل واضح عندما بدأ أحد المسافرين يسرف في الشرب ويرتفع صوته في الكلام أثناء الرحلة، فبرودي لديه الخبرة للتعامل مع الموقف بأي طريقة ضرورية، إنّه يعرف إمكاناته، حتى عندما لا يتبع حرفيا قانون كتاب سياسة شركة الطيران، كما أنّ لديه العديد من المهارات منها اكتشاف رقعة صغيرة من الأرض لإنقاذ ركابه من سقوط الطائرة، وحمايتهم من العصابات علي تلك الرقعة».

وأضاف قائلًا: «ابتعدت مؤخرًا عن الشخصيات التي تشبه شخصيات Mike Banning، أريد أن أقدم المزيد من الناس العاديين لكن في ظروف غير عادية، لأنني أحب حقيقة أنّ هذا شيء يمكن للجمهور التفاعل معه حقًا، عكس أفلام الأبطال الخارقين، التي لا تزال ممتعة للغاية، لكنك تعلم أنّك لست باتمان، بينما يمكن أن تكون الكابتن برودي تورانس».

أبطال الفيلم

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك، ويعرض في مصر في جالاكسي بالمنيل ومول العرب وطنطا، وأركان، وVOX سينما بألماظة ومول مصر، وصن سيتي، وكايرو فيستيفال وسيتي ستارز ومدينتي وجولف سيتي وسي سينما اربيلا وسان سيفانو مول بالاسكندرية، أمريكانا بلازا، وغيرهم.