الفنان محمد الطوخي يطرح أغنية «ربكة وقلق» على يوتيوب غدا

يطرح الملحن والمطرب محمد الطوخي غدًا الخميس، أغنية جديدة بعنوان «ربكة وقلق» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألحانه، وكلمات محمود عبدالله، وتوزيع شادي عويضة.

يقول مطلع أغنية «ربكة وقلق»: «أيام عجيبة ما شفناهاش يوم في الحياة.. والخوف يمين وشمال ومن كل اتجاه ربكة وقلق».

حفل ليلة طرب في دار الأوبرا مارس المقبل

وفي سياق متصل، انتهى الطوخي من تسجيل مجموعة أخرى من الاغنيات من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومنها أغنية طال الليل، وأغنية سلم علي، من كلمات إبراهيم عبدالفتاح وتوزيع أسامة عبدالهادي، كما يستعد لإحياء حفل «ليلة طرب» خلال شهر مارس بدار الأوبرا المصرية.

ألبوم جديد للأطفال.. وطرحه قريبًا

من ناحية أخرى، يعكف الطوخي حاليًا على الانتهاء من ألبوم خاص للأطفال من كلمات الشعراء إبراهيم عبدالفتاح ومحيى حوار .

يذكر أن «الطوخي» شارك مؤخراً في تلحين ألبوم الفنان الكبير علي الحجار «لو عايز» بأغنية تحمل عنوان «وأسيبك ليه» التي تعد التعامل الأول بينهما، وهي كلمات محمد جلال وتوزيع مادو، كما انتهى أيضًا من تلحين أغنية ثانية للحجار تحمل عنوان الحواديت، ومن المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم وهي كلمات وائل هلال وتوزيع حمادة الموجي.