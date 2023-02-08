انطلاق مهرجان المنصورة المسرحي بنسخته الثانية بالدقهلية (صور)

انطلق مهرجان المنصورة المسرحي في نسخته الثانية مساء اليوم الأربعاء، في مبنى ديوان محافظة الدقهلية دورة الفنان عبد الغفار عودة، تحت رعاية محافظة الدقهلية والدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 8 حتى 15 من شهر فبراير الجاري.

مهرجان المنصورة المسرحي

ويهدف مهرجان المنصورة المسرحي دعم وتطوير الحركة المسرحية بمدينة المنصورة، ومساهمة إدارة المهرجان في ثقل وتطوير فناني المسرح واستثمار طاقات الفنانين الشباب ودعمهم من خلال إقامة ورش تدريبية لمجالات المسرح المختلفة، مثل التمثيل والتأليف والنقد وغيره، وتبادل الخبرات بين الممثلين المخضرمين والشباب، وفتح آفاق جديدة في تأكيد أندية المنصورة منبر الفن والثقافة والترفيه في مصر والوطن العربي.

الفنان أحمد وفيق رئيسا للمهرجان

جدير بالذكر أن المهرجان برئاسة الفنان أحمد وفيق، وتتضمن اللجنة من وجود عدد من المخرجين والممثلين الكبار مثل المخرج أحمد عبد الجليل، مؤسس ومدير مهرجان المنصورة المسرحي، والفنانة التشكيلية إيمان أبو الغيط، مؤسس وأمين عام المهرجان، والنائب أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي للمهرجان وعضو مجلس النواب، ولفيف من المثقفين والمبدعين.