انطلاق فعاليات «المدرسة الشتوية للتدريب» بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط

انطلقت اليوم فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب تحت عنوان «المدرسة الشتوية للتدريب في علوم الصيانة والترميم»، والتي ينظمها مركز صيانة وترميم الآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمشاركة 24 متدربا من مختلف تخصصات الترميم والآثار والعلوم.

وجاء ذلك في إطار الفعاليات والندوات والمحاضرات التي ينظمها المتحف، ضمن دوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية وحضارية.

ترميم وصيانة الآثار

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، في بيان له منذ قليل، أن المتحف يحرص على تحقيق التواصل بين شباب الباحثين بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات، وتفعيلًا لدوره الرائد محليًا وعالميًا واستمرارًا لمنهجية مركز الترميم بالمتحف، وما يحويه من كوادر بشرية مؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال علوم صيانة وترميم الآثار على المستوى الإقليمي والدولي.

محاضرات في فحص وتحليل الآثار

وافتتحت الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، فعاليات المدرسة والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، داخل مركز الترميم بالمتحف، وتحت إشراف مجموعة من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال علوم صيانة وترميم الآثار على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جهته، قال محمد عبد الشافي مدير عام مركز الترميم والصيانة بالمتحف، إن البرنامج التدريبي سيتضمن سلسلة من المحاضرات في فحص وتحليل الآثار وتاريخها وأحدث أساليب التعقيم، وبحوث الحياة القديمة، وأساليب التوثيق والتسجيل المستخدمة في ترميم الآثار، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريب عملي علي أحدث الطرق المستخدمة في صيانة وترميم الآثار تطبيقًا على نماذج من الآثار العضوية الخشبية والورقية والبردي والنسيج والسلال وطرق ترميم اللوحات الزيتية والأيقونات، وكذلك كيفية التعامل مع المومياوات في وحدة دراسة وترميم المومياوات، وأساليب ترميم الآثار الغير عضوية الحجرية والفخارية والزجاج والمعادن تطبيقًا على بعض النماذج.

جولة تريفية بمركز ترميم الآثار

وأشارت سمر سامي المدير الفني لمركز الترميم، إلى أن فعاليات اليوم الأول من المدرسة، تضمنت جولة تعريفية عن مركز ترميم الآثار وما يحويه من معامل، اصطحبهم فيها محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز الترميم المتدربين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات النظرية الهامة عن فحوص وتحاليل الآثار وأحدث وسائل التعقيم والمكافحة الحشرية والبيولوجية، والتي ألقاها نخبة من المتخصصين من بينهم الدكتور يحيى جاد المشرف على معملDNA بالمتحف، وهيام سامي مدير وحدة الانوكسيا، ومي سعد رئيس معمل XRF، بالإضافة إلى عدد من الكوادر العلمية المتميزة بالمركز الترميم.