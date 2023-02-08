إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالمنيا، وجرى نقل نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ملاكي في ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «7694 ن ل د - ملاكي»، على طريق السبعين في مركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة محمود أحمد، 30 عاما، وإسماعيل عثمان، 42 عاما، ووائل سامي، 25 عاما، ويقيمون بقرية سفاي في مركز أبوقرقاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سيارة مجهولة تصدم شابا

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا بإصابة شاب يدعى هيثم نبيل، 26 عاما، مقيم بقرية تلة، صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، وذلك أثناء عبور الطريق الصحراوي الغربي شمال مدخل مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وتم نقله للمستشفي العام، وتكثف إدارة المرور من جهودها لضبط السيارة الهاربة.