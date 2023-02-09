اكسب ملايين من مشروع «تعبئة المياه»: يوظف 40 عاملا وأرباحه مضمونة

كشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع تعبئة مياه شرب طبيعية، عن وصول الأرباح السنوية إلى 1,25 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بأرباح تقديرية 2,36 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات مشروع تعبئة المياه تزيد عن 8 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس

وأضافت الدراسة، أنَّ ايرادات مشروع تعبئة المياه، أو حجم المبيعات، تصل إلى 5,8 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات سنوية تقدر بنحو 8,28 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، وذلك لارتفاع الطلب المحلي على المنتج.

مشروع تعبئة المياه: يوظف 40 عاملا

وتابع الجهاز الحكومي في دراسته، أنَّ مشروع تعبئة المياه يساهم في تشغيل 40 عاملا، باعتباره نشاط كثيف العمالة، بجانب قصر دورة الإنتاج الواحدة التي لا تتجاوز شهر، وبساطة المعدات والآلات من ماكينة النفخ وأخرى للتعبئة وسير سحب وغطاء زجاجة ومياه الشرب الطبيعية، وبالتالي فالمشروع مضمون الأرباح.

أهمية مشروع تعبئة المياه

وأرجعت الدراسة أهمية المشروع إلى احتياج السوق المحلي إلى مزيد منها وتناسب أسعار المنتجات، حيث يستهدف تعبئة مياه شرب جوفيه من الآبار وتصنيع عبوات مياه بأحجام 0.65 و1.5 لتر في بداية الإنتاج.

فيما يهدف المشروع إلى النهوض بالصناعة الوطنية ورفع شعار صنع في مصر، ما يساهم في تقليل نفقات الاستيراد لمثل هذه المنتجات البسيطة وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة منتج يتمتع بجودة عالية.