«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مسابقة الـ30 ألف معلم 2023

كشف الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، تفاصيل مسابقة مسابقة الـ30 ألف معلم 2023، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، معلنا عن شروط وخطوات التقدم للمسابقة بدءا من يوم 23 فبراير الجاري 2023 وحتى يوم 9 مارس 2023 .

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، كل الأسئلة المتعلقة بمسابقة الـ30 ألف معلم 2023، كما أوضحها الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي جاءت كالآتي:

متى يبدأ التقديم مسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

- يتم التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم 2023، إلكترونياً بدءً من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري 2023، وحتى 9 مارس، من خلال هذا الرابط.

ماهي الوظيفة المطلوبة تحديدا في مسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

مطلوب معلم مساعد «معلم فصل» وذلك للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع محافظات الجمهورية ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم 2023.

ماهي المؤهلات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

- مؤهل عال- تربية نوعية «معلم فصل».

- مؤهل عال- تربية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي».

- مؤهل عال- تربية نوعية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي»

- مؤهل عال- تربية «معلم فصل».

هل يمكن التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم 2023 في أي محافظة ؟

يجب التقديم فقط في المحافظة التي تقيم بها، وفقا لمحل إقامة المتقدم الثابت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل تقدير المتقدم عن مقبول.

وماذا عن المهارات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم؟

يشترط اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز التدريب المقرر أيضا .

ما المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

- المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم 2023، بينها المؤهل الدراسي

- الصورة الشخصية للمتقدم .

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

هل يتم سداد مبلغ مالي نظير التقدم للمسابقة؟

سداد 24 جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايداعهم في فروع البنوك التالية « البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة» والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل المحافظات، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/781200 كرسوم لشغل الوظائف الحكومية.