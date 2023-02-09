ضبط 1597 ضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1597 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية حجب أزر أبيض بمضبوطات بلغت طن أرز أبيض عيني، وكذا 16 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 4,226 طن أرز أبيض عيني، وكذا ضبط 60 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 160,654 طن أرز شعير مستندى ، ضبط قضية فى مجال حجب الأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت 1000 لتر أسمدة زراعية سائلة عيني ، وضبط 3 قضايا بيع بأزيد أعلاف وأسمدة بمضبوطات بلغت 20493 طن كسب صويا وأعلاف حيوانية عيني – 20 طن أسمدة زراعية عيني.

ضبط 243,500 طن أعلاف حيوانية وداجنة

كما جرى ضبط 6 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 243,500 طن أعلاف حيوانية وداجنة عيني، وضبط قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 7 أطنان زيت طعام وسكر حر، وضبط مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية وبحوزته 20 طن أسمدة زراعية كبريتات كالسيوم دون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة بالأقصر وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان مواد بناء أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 25 طن منظفات صناعية

وجرى ضبط مالك مصنع منظفات صناعية– بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 25 طن منظفات صناعية منتج نهائي- مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات وبراميل دون مستندات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 46 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 2907 عبوات سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.