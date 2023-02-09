توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح وأمطار

أكدت الأرصاد الجوية، في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، استقرار الجو لمدة 24 ساعة فقط، على أن تعود الاضطربات الجوية بدءًا من السبت المقبل، وعودة السحب الممطرة على السواحل وشمال الدلتا ووسط سيناء والسواحل الشرقية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود استقرار لمدة 28 ساعة فقط، في حين تعود غدًا الجمعة، الشبورة على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وبداية من السبت المقبل، تعود الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ونشاط الرياح على سيناء والسواحل الشرقية والغربية.

درجات الحرارة الجمعة 10-2-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة السبت 11-2- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأحد 12 -2- 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.