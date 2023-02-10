حظك اليوم برج القوس الجمعة 10-2-2023.. الأمور تتحرك في اتجاه مصالحك

يتميز مولود برج القوس بطيبة القلب والعفوية، فهو لا يستطيع أن يكتم ما بداخله ويعبر عن ما يشعر به بسهولة دون حسابات، وهو يحب أن يعيش حياته بشكل مبسط لا يحب التفاخر والتعالي والمظاهر الخادعة، ويسعى للحصول على السعادة من أقرب طرقها وبوسائل بسيطة، كما أنه يحب العمل والسفر وركوب الدراجات والخيل وتسلق الجبال.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لمواليد برج القوس من أجل اتخاذ قرارات حاسمة، ويخبرك حظك اليوم أن الأمور تتحرك في اتجاه مصالحك اليوم وتحقق منها نتائج مميزة تعود عليك بالنفع مستقبلا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل الأصدقاء اليوم بالنسبة لمواليد برج القوس، وهو ما يحيط الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.