«هشام» طالب جامعي صباحا ورسام على الوجوه مساء.. رزق وبهجة

أبدع في فنون الرسم على وجوه الأطفال الصغار والكبار، لم يتوقف عند حدود مهمته كطالب جامعي يدرس ويجتهد، فانطلق لينشر البهجة على الوجوه، ويجني رزقه من الفرحة، ليساعد نفسه وأسرته.

هشام يحيى، طالب جامعي بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، موهوب في الرسم علي الوجوه بأشكال ورسومات متنوعة ومبهرة، يبدأ يومه في العمل بالرسم علي الوجوه عقب الفراغ من محاضراته الجامعية، ليذهب إلى مقر نادي كفر الشيخ الرياضي بمدينة كفر الشيخ، ويبدأ قصة كفاح بريشة صغيرة وقلم وألوان ليرسم فراشات ونمور وأسود وأشكال مبهجة علي وجوه الأطفال الصغار، وسعر الرسمة من 5 جنيهات حتى 10 جنيهات فقط.

طالب جامعي بدرجة فنان

ويروي «هشام» لـ«الوطن»، أنه تعلم الرسم منذ عامين تقريبا بحثا عن توفير فرصة عمل ليكسب منها مصاريف دراسته الجامعية ويساعد أيضا أسرته الصغيرة كمهنة «أكل عيش بساعد نفسي وأسرتي»، لأفتا إلى أنه عمل يجعلنه مقبلا علي الحياة وسط الألوان الجميلة بالرسم على وجوه الأطفال الصغار والكبار، مشيرا أنه لا يوجد مستحيل وأنه تغلب علي مشقة الدراسة والعمل في وقت واحد دون ملل وطامح في مستقبل أفضل ليصبح فنان عالميا.

حب ما تعمل

وأضاف، أنه يحب ما يعمل ويجب على كل شاب أن يشق طريقة ويعمل ليساعد نفسه ويساعد أسرته، وسوف يحقق ما يريد شريطة أن يصبر ويكون لديه عزيمة قوية لتحقيق ما يريد.