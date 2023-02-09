فريق طبي كوري ينجح في إنقاذ طفلة حية من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

استطاع فريق كوري جنوبي، اليوم الخميس، من انتشال طفلة تركية صغيرة أسفل الأنقاض في مدينة أنطايا عاصمة ولاية هطاوي بتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

طفلة تخرج حية من تحت الأنقاض

وظهرت الطفلة في حالة جيدة عند إخراجها من تحت الأنقاض محمولة على يد أحد المنقذين والتف حولها مختلف الأشخاص يُصيحون ويُهللون فرحًا باستمرار الطفلة على الحياة ونقلت صورتها صحيفة «التلجراف» البريطانية.

وتزداد أعداد الوفيات والضحايا في زلزال تركيا وسوريا، حيث تزايدت أعداد الوفيات في الوقت الحالي عن 20 ألف شخص وسط حضور فرق إنقاذ إسبانية إلى سوريا من أجل الإنقاذ الأشخاص وسط تخوفات من ارتفاع أعداد الوفيات الفترة المقبلة.

وضع سيئ في تركيا وسوريا

وتعاني تركيا وسوريا من وضع سيئ بعد انهيار البنية التحتية في البلاد ووقوع المستشفيات في سوريا مما صعب مهمة الصليب الأحمر الدولي الذي أعلن التوقف عن تقديم الخدمات بسبب الصعوبات التي واجهها في الوقت الذي خرجت منظمة الأمم المتحدة لتطالب الجميع بتنحية الخلاف مع سوريا جانبا ومساعدة البلاد في الوضع الذي تتعرض له.