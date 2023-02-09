«مديحة» مشهورة ببيع الملوخية في سوق الجيزة: نفسي في عُمرة وزيارة النبي

جاءت من الصعيد إلى الجيزة لتبهر الجميع بوصفة «الملوخية الناشفة» التى تأتى بها من بنى سويف لتبيعها فى الجيزة، لترى بصيصاً من الأمل بعد وفاة زوجها وسفر ابنها، ويلمع فى عينيها حلم زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام.

تذهب مديحة جمعة، 60 عاماً، إلى «سوق الثلاثاء» منذ 25 عاماً، للإنفاق على أبنائها من بيع أكياس «الملوخية الناشفة»، وتستقل القطار بعد صلاة الفجر وتأخذ الرحلة من الفيوم للجيزة 3 ساعات، وتدفع 40 أو 50 جنيهاً للبضاعة التى تحملها.

تشترى «مديحة» كمية كبيرة من الملوخية الخضراء وتغسلها بالماء الجارى، ثم تجففها و«تفركها» جيداً حتى تصبح ناعمة وتوزعها فى الأكياس، ويشتريها الزبائن ويطهونها بالطريقة التقليدية، وتحظى السيدة الستينية بشعبية كبيرة بين أهالى الجيزة بسبب هذه الوصفة، ويأتى إليها الزبائن من أماكن بعيدة للشراء منها: «ناس كتير بتحب الملوخية الناشفة، وكل الزباين عارفانى هناك وبيسألوا على وصفتى على طول».

تأتى «مديحة» إلى السوق يومى الثلاثاء والخميس، لتعتنى بزوجها المريض الذى توفى منذ 4 أعوام، لتكمل رسالتها تجاه أبنائها لتستطيع أن تجهز ابنتها وتزوجها، أما ابنها فهو يعمل فى أماكن مختلفة وبعيدة عن المنزل، ويأتى إليها كل فترة لزيارتها ثم يعود لعمله مرة أخرى: «جوّزت بنتى وهعمل نفس اللى عملته مع ابنى، بحط القرش على القرش عشان أساعده يتجوز ويكون أسرة».

تمر «مديحة» بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب قلة الإقبال على الشراء بصفة عامة، لتوسع فى تجارتها ببيع الرقاق والبيض البلدى، كما سعت أكثر من مرة للحصول على معاش، ولكن بسبب طول الإجراءات وانشغالها بالعمل لم تستطع، وتحلم بزيارة بيت الله الحرام وأداء الحج أو العمرة: «المعاش إجراءاته كتيرة، وأنا ست كبيرة مش عارفة أعمل إيه، وابنى مش موجود معايا الفترة دى، عشان أحوّش منه وأعمل عمرة أو حج».