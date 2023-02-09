«حنان» وحماتها «سمن على عسل»: 35 سنة بنبيع مع بعض في الأسواق

مع شقشقة النهار وزقزقة العصافير تجهز «رسمية» أقفاص الدجاج وسلات البيض بمساعدة زوجة ابنها «حنان»، منطلقتين إلى عملهما من الفيوم إلى الجيزة للبيع فى السوق، وتحملان بضاعة الزبائن لمنازلهم مقابل بعض الجنيهات.

تعيش رسمية غريب، 60 عاماً، مع «حنان» زوجة ابنها فى منزل واحد بالفيوم، وتستيقظان مع أذان الفجر تجهزان أقفاص الدجاج البلدى وسلات البيض، وتحملانها إلى السيارة التى تنطلق بهما إلى أسواق محافظتى الجيزة والقاهرة فى ساعتين، لبداية يوم جديد من الهمة والنشاط، بحسب حديث «رسمية» لـ«الوطن»: «زوجى متوفى من 10 سنين وعندى 4 صبيان و3 بنات، منهم ولد متجوز وعايش معايا هو ومراته وعياله».

زوجة الابن من الفيوم: بنبيع بيض وفراخ وعايشين منها مع معاش حماتي

تعيش «حنان»، 36 عاماً، مع أبنائها الـ4 فى غرفة بمنزل والدة زوجها «حماتها»، وقررت العمل معها منذ 9 أعوام، بسبب مرضها».

وتذهب «رسمية وحنان» إلى السوق 3 أيام فى الأسبوع لبيع الدجاج والبيض حسب التسعيرة.

ممكن نروح الساعة 10 بالليل والعربية بتاخد 400 جنيه

وتعود «حنان ورسمية» للمنزل فى ساعة متأخرة بسبب زحمة الطريق أحياناً، فتطول بهما المدة إلى 4 أو 5 ساعات، لذا لا تمتلكان القدرة على العمل يومياً بسبب مشقة السفر، واعتناء «حنان» بأطفالها والاهتمام بشئون المنزل وتجهيز الطعام: «ممكن نروح الساعة 10 بالليل والعربية بتاخد 400 جنيه رايح جاى». تكثر متطلبات الأسرة مع تقدم أحفاد «رسمية» فى السن، لذا تعتمد على معاشها 1470 جنيهاً إلى جانب العمل فى السوق، وتتمنى أن تسدد ديونها التى وصلت لنحو 180 ألف جنيه: «لما جوّزت ابنى بقى عليا ديون كتيرة، والحمد لله، بسدد فيها على مهلى».