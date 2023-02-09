أفنان جمال تقدم أداء مميزا في فقرة التقديم التليفزيوني ببرنامج «الدوم»

قدمت المتسابقة أفنان جمال، من محافظة شمال سيناء، فقرة تقديم تليفزيوني مميزة، أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، الذي انطلقت تاسع حلقات موسمه الثاني اليوم، على قناة DMC.

أداء المتسابقة لاقى استحسان لجنة التحكيم

ولاقى أداء أفنان جمال، استحسان لجنة تحكيم الدوم، وعلقت الإعلامية ريهام السهلي على المتسابقة: بشكرك يا أفنان على الأداء، القراءة كويسة، التقطيع كويس جدا، واللغة العربية ممتازة، وأنا ملاحظة أن في تقدم في المرة اللي فاتت، بشكرك جدا.

وقال الإعلامي محمد عبد الرحمن، للمتسابقة: «إيقاعك يقترب من الإحساس بالملل، احرصي على جعل إيقاعك متنوعا».

تحتاجين مزيدا من الطاقة

أما الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «تحتاجين مزيدا من الطاقة، وشخصية إخبارية أقوى، لكن أحييكي أحسنتى».

وتشكلت لجنة اختيار المتسابقين للتقديم التلفزيوني من الإعلامي محمد عبدالرحمن، الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.