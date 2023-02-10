في ذكرى وفاته.. نصيحة إبراهيم الفقي لمعرفة شخصيتك الحقيقية

خبير التنمية البشرية العالمي، يتميز أسلوب فريد في الإقناع، وطريقة مختلفة في السرد والحديث، ساهم في مساعدة ونجاح الآلاف من الأشخاص في مصر والعالم، تولى تدريب 600 ألف شخص حول العالم بثلاثة لغات، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، واليوم، العاشر من شهر فبراير، يحل ذكرى وفاة الدكتور إبراهيم الفقي، خبير التنمية البشرية، وكانت وفاته في حادث بمنزله.

وخلال برنامجه الشهير «طريق النجاح» تحدث الدكتور إبراهيم الفقي عن شخصيات الإنسان، وكيفية معرفتها، قائلًا أن كل إنسان له 4 شخصيات أساسية في الحياة، و4 شخصيات سيتعامل معهم طوال حياته: «في 4 شخصيات أساسية هتتعامل معاهم، أنت عندك الـ4 شخصيات دول، الودود والمُعبر والمحلل والقيادي، 4 شخصيات بيطلعوا في الوقت المناسب، ربنا مديهملنا عشان المرونة التامة وبيكونوا شخصيتنا اللي بنخرج بيها للعالم الخارجي».

4 شخصيات.. تظهر في أوقات مناسبة ومختلفة

الـ4 شخصيات يمكن ظهورهم في أوقات مختلفة، فيمكن أن يكون الشخص ودودًا مع زوجته وأولاده أو قياديًا في العمل: «عاوز تكون معبر وتدي أفكار ده الشخص المحلل ولو محتاج تدي قرارات ده القيادي، ولما تعرف الشخصيات دول، أنت نفسك هتتعامل مع نفسك أفضل ولما تعرف الآخرين هيكون اتصالك بهم أفضل».

البحث والقراءة.. طريقة لمعرفة شخصيات الفرد وترتبيها

لمعرفة شخصيتك الحقيقية، بحسب الراحل إبراهيم الفقي، يجب البحث والقراءة أكثر عن الشخصية، مُضيفًا: «اقرأ وفتش وأسال عن الشخصيات وكلنا عندنا الـ4 شخصيات دول، ممكن تكون من النوع القيادي ثم الدودو والمعبر والمحلل، وترتيب شخصيتك هو ترتيب أفكارك، ممكن تكون بتشتري كتاب وبعدين تسيبه، لو رجعت تاني وعرفت أنت اشتريته بأنهي جزء منك، لو اشتريته بالقيادي، مش هتسيبه وأنت قيادي، هتسيبه بجزء تاني».

نوعية حياتك تتوقف على أسلوبك في الاتصال مع نفسك ثم مع العالم الخارجي

وأكد «الفقي» أنه بمجرد معرفة هذه الأسرار الداخلية للإنسان، سيصبح أفضل من نفسه ومع الناس: «لما تتعلم الناس بيتكلموا وبيتصرفوا إزاي، هتعرف هما بيتكلموا بأنهي شخصية وهتعرف ترد عليهم»، وأشار خبير التنمية البشرية إلى حكمة كتبها في إحدى مؤلفاته، وهي «نوعية حياتك تتوقف على أسلوبك في الاتصال مع نفسك ثم مع العالم الخارجي».