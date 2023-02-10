5 مدن مصرية تتعرض للأمطار والبرودة خلال ساعات.. بينها مرسى مطروح

كشفت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الجمعة، أن عدد من المدن تتعرض للأمطار والبرودة التي تصل إلى حد الصقيع خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة قاصدي وقاطني تلك المدن، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، عند الخروج من خلال سقوط الأمطار، أو نزول البرودة التي تصل لحد الصقيع بارتداء الملابس الثقيلة.

البرودة قادمة من شمال البلاد

وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى أن موجة من البرودة تبدأ من محافظات شمال البلاد، حتى محافظة القاهرة، وتمتد لجنوب البلاد، لتصبح البرودة شديدة.

موجة برودة تصل لحد الصقيع

وأضاف البيان أن هناك أماكن يضربها موجة برودة خلال الساعات القادمة تصل لحد الصقيع، كما فى المرزوعات فى وسط سيناء، وتتوافر فرص لتكون الثلوج على قمم جبل موسي وسانت كاترين.

مدن تضربها الأمطار خلال الساعات المقبلة

وكشف بيان الأرصاد عن عدد من المحافظات المتوقع بها سقوط أمطار خلال الساعات القادمة، لافتا أن تلك المدن والمحافظات، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع سقوط الأمطار.

تضمنت قائمة تلك المدن: سيوة العظمى 18 والصغرى 3 درجات، السلوم العظمى 18 والصغرى 8 درجات، مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9 درجات، نخل العظمى 14 والصغرى 2 درجة مئوية، سانت كاترين 13 العظمى والصغرى درجة واحدة مئوية.