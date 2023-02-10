تشييع جثمان شاب توفي أثناء عمله بالمنوفية.. «سقط عليه جدار»

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر طبلوها بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب إبراهيم مؤمن، أثناء عمله في القاهرة، حيث أصيب بعد سقوط جدار عليه بقطع في النخاع الشوكي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في محافظة الغربية لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه توفي بعد أيام متأثرا بالإصابة.

تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير

وشيع أهالي قرية كفر طبلوها بمحافظة المنوفية، الشاب المتوفى إبراهيم مؤمن، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسرته، مؤكدين أنه كان يعمل بحثا عن لقمة عيشه، وتوفي بعد محاولات الأطباء لإنقاذ حياته خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل وفاة الشاب أثناء عمله

وقال الشيخ حمدي مؤمن، أحد أقارب الشاب المتوفى، إنه كان يعمل في القاهرة بإحدى الشركات وأثناء العمل سقط عليه جدار أصابه بقطع في النخاع الشوكي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الغربية لمحاولة إنقاذ حياته، مشيرا إلى أنه كان يحتاج إلى مقل دم بشكل مستمر أثناء تلقي العلاج وتوفي اليوم.

وأضاف «مؤمن» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الشاب كان يعمل منذ صغر سنه، مؤكدا أن القرية حزينة على وفاة الشاب وجنازته كانت مهيبة، وشارك فيها كل أهالي القرية.