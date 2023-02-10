زراعة 1381 شجرة بالإسكندرية خلال الأسبوع 25 من المبادرة الرئاسية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة المسطحات الخضراء بأحياء المحافظة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأكد «الشريف» أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، حيث قاربت الإسكندرية على الوصول إلى زراعة 50 ألف شجرة ضمن المبادرة.

تفاصيل مبادرة 100 مليون شجرة في الإسكندرية

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تمت زراعة 48737 شجرة (مثمرة وغير مثمرة) بنطاق الأحياء، مشيرًا إلى أنه في الأسبوع 25 من المبادرة الرئاسية تم زراعة 1381 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون مُتنفس طبيعي للمواطنين.

المساحات الخضراء في محافظة الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أنه بناءً على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار «المثمرة وغير المثمرة» وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حي العجمي وحي وسط، وزراعة 353 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 812 من الأشجار والشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حي المنتزه ثان خلال الأسبوع الـ25.

وقال «الشريف» إنه تم زراعة 499 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حي العجمي، وزراعة 70 عود هبسكس بنطاق حي شرق بالجزيرة الوسطى بشارع فوزي معاذ، مشيرًا إلى أن باقي الأحياء تواصل جهودها في زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالشوارع والحدائق والميادين.