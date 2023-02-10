القبض على متهمين بتزوير المحررات الرسمية في الدقهلية وبورسعيد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بنطاق محافظتي الدقهلية وبورسعيد لقيامهما بتزوير وتقليد المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية بترويج المحررات الرسمية «المزورة» على عملائه بنطاق محافظة الدقهلية نظير حصوله منهم على مبالغ مالية، متخذاً من نطاق سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

القبض على المتهم الأول

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (عدد 208 نماذج لمستند حكومي خالي البيانات معدة للتزوير وتحوي علامات مائية مقلدة وعدد 89 غلافا بلاستيكيا يحوي على علامات مائية مقلدة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وهاتفي محمول، وبفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات الصوتية والرسائل النصية بين المتهم وعملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تُفيد نشاطه الإجرامي.

رواية المتهم

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على النماذج المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد تم ضبطه تنسيقاً ومديرية أمن بورسعيد، وبتفتيش مسكنه تم ضبط عدد 105 نماذج مقلدة معدة للتزوير ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وهاتف محمول والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير، وبفحص الهاتف والأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة برسائل نصية ومحادثات متبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامي وكذا أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والفحص أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.