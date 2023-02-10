تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت الموانئ المختلفة التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر ، اليوم الجمعة نشاطأ كبيراً فى تداول البضائع،العامة والمتنوعة وبلغ إجمالى التداول اليوم 60 ألف طن

كما شهدت الموانئ، انتظاماً فى حركة وصول وسفر،السفن من وإلى الموانئ التابعة للهيئة،حيث شهد مينائي سفاجا ونويبع حركة كوكية للسفن من خلال الرحلات المتواصلة

حركة تداول الصادرات تسجل اليوم 56ألف طن بموانئ البحر الاحمر

وذكر البيان الصدر عن موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول الصادرات اليوم الجمعة سجلت 56000 طن بضائع ، 482 شاحنة و 200 سيارة فيما شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 499 شاحنة 30 سيارة فيما شملت حركة.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة،لهيئة موانى البحر الاحمر،أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 60000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 981 شاحنة و 230 سيارة

السفينة WINTER SEA تغادر ميناء سفاجا وعلي متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى الهند

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين دليلة والحرية2 ،ويشهد الميناء مغادرة السفينة WINTER SEA وعلي متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفن الثلاث امل ، بوسيدون اكسبريس والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ، كما

تداول 3750 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة بميناء نويبع

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 3750 طن بضائع عامة ومتنوعة 265 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا .وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .