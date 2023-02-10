شروط فتح حساب توفير بالبنك التجاري الدولي.. «دون حد أدنى أو رسوم»

توفر البنوك المصرية أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع شرائح عمرية وفئات مختلفة من المجتمع، بهدف توسيع قاعدة عملائها وجذب أكبر قدر من السيولة لإعادة توظيفها، ما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي.

ويقدم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول بالسوق المحلية، حسابات توفير متنوعة تناسب العديد من شرائح المجتمع، أهمها الشباب وطلاب الجامعات، من خلال تيسير إجراءات وشروط فتح حساب بالـ CIB.

شروط فتح حساب توفير بالـ CIB لطلاب الجامعات والشباب

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك، فيمكن للشباب فتح حساب توفير بمجرد تقديم صورة البطاقة الشخصية وإيصال مرافق حديث مثبت به عنوان السكن إذا لم يكن مدون بالبطاقة، فيما تضاف مميزات لطلاب الجامعات مثل الإعفاء من رسوم فتح الحساب وصرف عائد شهري 3% على الحساب.

أقل حد أدنى لحسابات توفير البنك التجاري الدولي.. تعرف على 3 منها

ويقدم البنك حساب توفير «إيزي سيفنج»، يتيح خلاله البنك التجاري لعملائه فتح حساب توفير Easy Saving، وأبرز مميزاته عدم وجود حد أدنى لفتح الحساب وصرف عائد على أقل مدخرات مهما كانت قيمتها صغيرة، بعائد سنوي 4.5% يصرف شهرياً، وإتاحة التحكم بالحساب من خلال تطبيقات الهاتف لإجراء العمليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة، فيما تطبق رسوم 100 جنيه على المعاملات عند زيارة الفرع.

فتح حسابات توفير «بداية» بـ CIB: بالبطاقة الشخصية فقط «للمصريين»

يتميز فتح حساب توفير بداية بالبنك التجاري الدولي، بسهولة الإجراءات، فلا يتطلب سوى إحضار البطاقة الشخصية فقط على أن تكون سارية وإيداع جنيه واحد كحد أدنى، وأن يكون العميل مصري الجنسية، كما لا يشترط حد معين لاحتساب العائد ومعفى تماما من رسوم فتح الحساب، ويدار من خلال تطبيقات الهاتف مثل «الموبايل البنكي»، بعائد شهري 3% على المبالغ المودعة.

حساب توفير «سمارت» بـ CIB: عائد يصل لـ 6%

يبدأ الحد الأدنى لفتح حساب Smart بالبنك التجاري الدولي، من 100 جنيه مع عدم وجود حد أقصى للمدخرات، وبعائد يتم احتسابه يومياً ويصرف شهرياً، وفائدة تصل إلى 6%، وآجال متنوعة تبدأ من 3 سنوات وتصل لـ 10 سنوات، فيما يشترط تحديد موعد شهري للإيداع بانتظام.