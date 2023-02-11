القصة الكاملة لضبط متهم بحوزته 217 قطعة أثرية بالمنيا: «لاقيتهم تحت البيت»

«عرفت إن البيت اللي قاعد فيه عايم على الآثار، فقولت لازم أحفر وأدور عليهم، وأنا أولى بيهم من الغريب»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وحيازته لـ 217 قطعة أثرية، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

بداية الحفر والتنقيب

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق معه: «بدأت أجهز كل الأدوات اللي هستخدمها في الحفر تحت البيت، وبدأت فعلا الحفر وكنت بحاول دايما إن محدش خالص يعرف الموضوع ده».

بداية العثور على قطع أثرية

وقال المتهم خلال التحقيق معه: «أول ما لاقيت أول قطعة فرحت بيها جداً، وكنت كل ما ألاقي واحد أكمل عشان أجيب أكتر، وفضلت على كدة فترة كبيرة لحد ما لاقيت حوالي 228 قطعة»

وأوضح المتهم أنه اكتفى بجمع 228 قطعة وكان ينوي البحث عن طريقة لبيعهم والحصول على مبالغ طائلة من ورائهم، «مكنتش متوقع إن الشرطة هتعرف توصلي وتقبض عليا، لأني مكنتش قايل لحد عليه».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول القبض على المتهم بالتنقيب عن الآثار وحيازتها له في محافظة المنيا، وكان بحوزته 228 قطعة أثرية، تم إرسالهم جميعاً إلى الجهات المختصة للتأكد من أثريتهم، والتي أكدت أثرية 217 قطعة منهم.

حبس المتهم

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد إن المتهم سينطبق عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، والذي نص على التالي:

«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة»