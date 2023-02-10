كيف تصرف علاجك الشهري على نفقة الدولة؟.. خطوات بسيطة و4 مستندات

في كثير من الأحيان، يتعرض عديد من المواطنين إلى الإصابة بأمراض مزمنة، تجعلهم في حاجة إلى علاج دائم، لكن قد يكون المريض من الأسر الأكثر احتياجا، ما يجعله غير قادر على شراء الأدوية الخاصة، لذا توفر لهم وزارة الصحة والسكان، خدمة الحصول على العلاج على نفقة الدولة بشكل شهري.

خطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

حدد موقع وزارة الصحة والسكان بعض الخطوات الخاصة بالحصول على العلاج على نفقة الدولة، التي تتمثل في الآتي:

- يتوجه المواطن الراغب في الحصول على العلاج على نفقة الدولة، إلى أقرب مستشفى حكومي يتيح الخدمات العلاجية المجانية، بالمحافظة التابع لها، مصطحبا المستندات المطلوبة.

- يخضع المريض لكشف طبي خاص بطبيعة مرضه، بواسطة أطباء المستشفى، من أجل تحرير تقرير من لجنة ثلاثية بالحالة.

- بعدها يسجل الموظف المختص، البيانات المقدمة بالنموذج، من خلال تطبيقات مشروع العلاج على نفقة الدولة.

- يتم ملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

- يخضع الطلب لمعالجة إلكترونية بالمركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ويعرض على اللجان المتخصصة إلكترونيا، حتى اتخاذ القرار وإصداره.

- يخطر المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض.

- وبعد ذلك يتوجه المريض للمستشفى، لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمريض.

- تقرير اللجنة الثلاثية من المستشفى يعده الأطباء.

- تقرير طبي من المستشفى.

- أبحاث حديثة إلي قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.