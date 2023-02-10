العثور على جثتين مجهولتين لمسن وشاب بالنزهة.. والشرطة تسعى لكشف الغموض

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية مسن عُثر على جثته متعفنة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هويته.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفى.

وطلبت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام تمهيدا لكشف هوية المتوفى.

بداية البلاغ.. جثة لمسن

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لمسن في العقد السابع من العمر، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفى من المتسولين المقيمين في الشوارع وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة شاب مجهول في النزهة

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية جثة مجهولة لشاب عثر عليها في دائرة قسم شرطة النزهة أيضا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتوفى مدمنا للمخدرات من عدمه وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية، وطلبت أيضا تصوير المتوفى ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين، كما طلبت أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام.

بداية البلاغ.. متوفى لا يحمل أوراقا ثبوتية

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا بالعثور على جثة في الشارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أن المتوفى لا يحمل أي أوراق تدل على هويته كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفى لجرعة مخدرات زائدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.