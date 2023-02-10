خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.. ظاهرة مؤثرة حتى نهاية الأسبوع

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، أوضحها خبراء هيئة الأرصاد حيث تشير التوقعات إلى استمرار تساقط الأمطار خلال الأسبوع المقبل، حتى الخميس 16 فبراير وتتراوح فرص سقوط الأمطار من 30 إلى 50 % وتزداد على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع استمرار ظاهرة نشاط الرياح المثيرة للرمال حتى الخميس المقبل 16 فبراير.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام، أوضح بيان الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40%، مع نشاط للرياح على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفاوتة.

تفاصيل خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة

وفيما يتعلق بخريطة أمطار متوسطة على «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، مطروح» بنسبة 30% يوم الإثنين 13 فبراير.

أما الثلاثاء 14 فبراير جاءت فرص سقوط الأمطار على كل من محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة» بنسبة من 30 إلى 40 % على مدار اليوم.

نشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

وعن نسبة سقوط الأمطار الأربعاء 15 فبراير تصل إلى 40% على محافظات «الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، البحيرة»، وسط نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتشير الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية «مطروح، بورسعيد»، بالإضافة إلى محافظات البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ إلي سقوط أمطار تتراوح بين 20 إلى 30 % مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.