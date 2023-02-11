العاصفة تغرق مركب شقيقين في دمياط.. الأول ظهر والثاني بالمياه من 5 أيام

5 أيام مرت على غرق شقيقين في مياه البحر المتوسط بمنطقة جمصة دائرة دمياط، بعد أن هبت عاصفة قلبت مركبهم، وتمكنت القوات من انتشال جثة أحدهما بينما اختفى الثاني، ولم يظهر حتى الآن.

كل فجر يخرج أهل الشقيقين بمصاحبة القوات حتى غروب الشمس أملا في العثور على جثمانه لكي يدفنوه بجوار شقيقه، ينادي الأب والزوجة: «اطلع بقي يا عماد، قلبنا اتحرق عليك».

تبلغ لمدير أمن دمياط، بغرق مركب وعلى متنه كل من «السيد علي عبد الجواد الشيل، 38سنة، وشقيقه عماد، 32 سنة، في مياه البحر المتوسط يوم الإثنين الماضي، في الساعة 8 صباحا، بسبب العاصفة وسوء حالة الطقس، وتم العثور على جثة السيد، فيما لا يزال البحث جاريا عن عماد لليوم الخامس على التوالي.

والد الصيادين: الثاني أدعوا ربنا في كل لحظة أن نعثر على جثته

«ولادي راحوا يصطادوا والعاصفة قلبت مركبهم، أحدهم لقينا جثته والثاني أدعوا ربنا في كل لحظة أن نعثر على جثته».. هكذا أكد علي عبد الجواد الشيل، والد الشابين، قائلًا لـ«الوطن»: «اعتبرت ابني شهيد، فقد خرج لبحث عن رزقه وكان الجو هادئ، إلا أن العاصفة قلبت المركب وغرقوا، ونحن صيادين، والبحر هو مصدر رزقنا».

وقال خالد الشيل، عم الشابين، إن السيد وعماد، خرجا للصيد فجر يوم الإثنين الماضي، ووقتها كان الجو هادئ، إلا أنه مع نسمات الصباح هبت رياح وعاصفة وفجأة البحر بقي عالي، وقلبت المركب وغرقوا.

عم الصيادين: كنت هاغرق وأن بابحث على عماد والسيد

وأضاف «الشيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمجرد أن عرفت الخبر أخذت المركب ونزلت أنا وأولادي نبحث عنهم، ولولا قدرة ربنا كنا غرقنا لأن البحر كان عالي والعاصفة شديدة، ووجدنا مركب أولاد أخي غارق ولا يوجد لهم أي أثر، وظل البحث عنهم حتى عثرنا على جثة السيد، وعماد لم يظهر من بعدها.

عماد والسيد ماتوا وتركوا 10 أطفال

وأشار خالد الشيل إلى أن أولاد أخيه ماتا وكل واحد منهم ترك أطفال صغار «كوم لحم»، فعماد متزوج ولديه 5 بنات منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، والسيد أيضا ترك 5 منهم 3 بنات و2 بنين، ومصدر رزق الأسرة بالكامل كان من الصيد.

وتمنى أن يتم العثور على جثة عماد حتى تهدأ العائلة لأن حياتهم توقفت منذ وقوع الحادث، وجميع الأجهزة الأمنية متعاونين معهم ولم يتركوهم ويبذلون جهود كبير في البحث عن عماد لكن ظروف الطقس هذه الأم جعل عملية البحث صعبة.