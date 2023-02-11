طبيب يحذر من استخدام المحمول خلال ساعات الليل.. يؤثر على النظر

كشف الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون، تفاصيل متلازمة الهاتف الذكي، لافتًا إلى أنّ العلماء المتخصصين يجرون أبحاث مستمرة لمعرفة أضرار الهاتف المحمول على العين، وتوصلوا لمتلازمة تدعى استخدام الموبايل لفترات طويلة سواء للكبار أو الصغار.

الهاتف المحمول يحتوي على الضوء الأزرق

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الهاتف المحمول يحتوي على الضوء الأزرق وهذا الضوء موجود في ضوء الشمس ويساعد في نمو خلايا الإبصار عند الأطفال، وأيضًا مهم للكبار حيث يعمل على الذاكرة والحالة المزاجية.

وحذر من استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويلة خاصة خلال الليل، معتبرًا أن ذلك يتسبب في انعكاس ما خٌلقنا عليه، حيث من المفترض أن نستفيد من ضوء الشمس في النهار وفي الليل تستريح العين وتنام.

الضوء الأزرق يٌمتص عن طريق القرنية والعدسة

وأشار «الهباق» إلى أن الضوء الأزرق يٌمتص عن طريق القرنية والعدسة والشبكية، وبعض الدراسات أكدت أنه يسبب ضررًا وضمور في خلايا مركز الإبصار، منوهًا إلى أنّ هذه الدراسات لم يتم تأكيدها حتى الآن.

ونصح أستاذ طب وجراحة العيون، بتقنين استخدام الهاتف المحمول ليلًا، مشيرًا إلى أنه من يستخدم الكمبيوتر يجب أن يكون لديه إضاءة مناسبة على أن يبعد عينيه عن الكومبيوتر والهاتف المحمول كل 20 دقيقة، لمدة دقيقتين، كما نصح بتقليل إضاءة الهاتف المحمول قدر الإمكان وعدم استخدامه قبل النوم مباشرة لأنه يسبب الأرق ويؤثر على النظر.