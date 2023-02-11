تفاصيل إنشاء 14 ميناء جافا على مستوى الجهورية.. تستوعب 6 ملايين حاوية سنويًا

حددت هيئة الموانئ في تقرير لها، المخطط الشامل لتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية، موضحة أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 14ميناء جافا ومنطقة لوجيستية في مناطق: «السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم أبو راضي) - سوهاج الجديدة – قسطل - أرقين - الطور – السلوم»، التي تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

تكلفة إنشاء الميناء الجاف في «6 أكتوبر»

بحسب تقرير الهيئة، تم الانتهاء من ميناء 6 أكتوبر الجاف وتم طرح ميناء العاشر من رمضان الجاف ومخطط ترسيته في إبريل 2023 وجارى طرح باقي 12 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة مليار و720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

يشمل مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر، محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومبانٍ للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية.

تطوير ميناء السلوم البري بتكلفة 2.585 مليار جنيه

أكدت الهيئة، أن أعمال تطوير الموانئ تشمل أيضًا التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2.585 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء 13 مبنى جديدا ورفع كفاءة 17 مبنى قائما وإزالة 24 مبنى في اتجاهي السفر والوصول، وتطوير المرافق «كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي»، وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجيستية «20 هنجر و24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة» وأنظمة التأمين ومن المخطط الانتهاء من الميناء بالكامل في أبريل 2023.