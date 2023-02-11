وزير التعليم العالي لـ «الوطن»: عودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة بصدد الكشف عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمؤسسات التعليم الجامعي، يوم 28 فبراير الجاري، وإعلان كل تفاصيلها وطرحها للمجتمع، بعد الانتهاء منها، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بما يتماشى ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي: عودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، موضحاً أن هناك عددا من الضوابط الجديدة سيجري وضعها، لافتا إلى أن هناك لجنة تعمل حالياً على وضع الدراسة الكاملة له وضوابطه الجديدة على أن تجري مناقشتها خلال الفترة المقبلة، من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل، سيشهد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي.

التعليم العالي: انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد وزير التعليم العالي، انتظام الفصل الدراسي الثاني 2023، اليوم، في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات الأهلية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن العمل يسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بمختلف الكليات.