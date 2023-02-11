مصرع طفلة وإصابة 3 في انقلاب ميكروباص بالأقصر
كتب:
أبو الحسن عبد الستار
10:47 ص | السبت 11 فبراير 2023
السيارة الميكروباص في موقع الحادث
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين في انقلاب ميكروباص، اليوم السبت، بسبب اختلال عجلات القيادة على الطريق الصحراوي الشرقي بالأقصر، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.
الإخلاء لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا بمصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.