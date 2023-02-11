هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة ارتدادية جيددة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وأوضح «مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن الزلزال وقع على بعد 40 كيلومترا غرب مدينة غازي عنتاب، الواقعة جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الهزات الارتدادية التي تشهدها تركيا على خلفية الزلزال المدمر تزيد من المخاطر على فرق الإنقاذ.

وتواصل طواقم البحث والإنقاذ الأجنبية، عملها في المناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا المدمر، الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.