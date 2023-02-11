بشرى للراغبين في الالتحاق بالتعليم المفتوح بعد عودته: شهادة «بكالوريوس أو ليسانس»

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تفاصيل عودة نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، بضوابط جديدة، وفق ما صرح به الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ «الوطن».

وأكدت المصادر، لـ «الوطن»، أن اللجنة المشكلة للعمل بشأن عودة التعليم المفتوح، تعمل حالياً على دراسته ووضع القواعد والضوابط الجديدة له، ليكون ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التعليم العالي، التي من المقرر الكشف عنها نهاية الشهر الجاري.

تغيير مسمي شهادة التعليم المفتوح.. «بكالوريوس وليسانس»

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، أن أبرز الملامح المقترحة في عودة نظام التعليم المفتوح ليحل بديلاً عن التعليم المدمج، هو تغيير مسمى الشهادة ليكون بنظام «البكالوريوس والليسانس»، بديلاً عن شهادة الدبلوم المهني، وأن يكون نظام الدراسة بالساعات المعتمدة وفقاً للوائح العمل للكليات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب نظام التعليم المدمج

وتواصل الجامعات المختلفة حالياً امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب نظام التعليم المدمج بمختلف الكليات، وعدد من الطلاب الباقين على نظام التعليم المفتوح، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها «الأعلى للجامعات».