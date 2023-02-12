وصول المتهم بقتل «محامي كرداسة» لجلسة محاكمته

وصل إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، المتهم بقتل المجني عليه بنداري حمدي، والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، لحضور ثاني جلسات محاكمته، وسط حراسة أمنية مشددة.

توقيع أقصى عقوبة على المتهم

وخلال انعقاد الجلسة الماضية، تلت النيابة العامة، أمر إحالة المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، أمام محكمة جنايات الجيزة، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة على الجاني وتطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة، ولما اقترفه بحق المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرداسة».

وبدأت الجلسة بتقديم دفاع بنداري حمدي والمعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، واجب العزاء له ولأسرة الضحية «بنعزي نفسنا كلنا المحاميين وأسرة بنداري»، معبرًا عن استياءه من الطريقة الوحشية التي لقي بها المجني عليه مصرعه أثناء تأدية واجبه بمكتبه بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وأكّد دفاع المجني عليه بنداري حمدي، أنَّ مهنة المحاماة بعد حدوث هذه الواقعة أصبحت خطرًا علينا جميعًا، وأن كل محامي مسؤول عن بذل العناية المطلوبة تجاه رسالته التي يؤديها وتكون النتيجة وتحقيقها بيد الله سبحانه وتعالي وليس بيد الدفاع.