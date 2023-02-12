وصول أسرة «محامي كرداسة» لجلسة محاكمة المتهم بقتله

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، أسرة المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة» لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتله، وظهرت الأسرة متشحين بالسواد.

توقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل محامي كرداسة

وخلال استماع هيئة المحكمة إلى دفاع المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرداسة»، التمس من هيئة محكمة جنايات الجيزة، أنَّ يتمّ توقيع أقصى عقوبة على المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، نظرًا للذنب الذي اقترفه بحق الضحية.

المجني عليه رُزق بمولود بعد مقتله بـ10 أيام

وأضاف دفاع المتهم، أمام هيئة المحكمة، أنَّ المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرادسة»، لم يقترف أي ذنب ليجني ذلك كله ويُقتل بهذه الطريقة الوحشية، واستنكر ذنب أسرة الضحية من ارتكاب المتهم للجريمة، مشيرًا إلى أنَّه بعد مرور 10 أيام على وفاته رُزق بمولود جديد.

وتابع دفاع المتهم أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، أنَّ المتهم يعمل صائد حيوانات ولكن هذا منافي تمامًا لما اقترفه، ولكنه تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل المجني عليه بنداري حمدي «محامي كرداسة» بوحشية.