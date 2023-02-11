«الصحة»: الخدمات التطعيمية تكلف الدولة أكثر من 1.8 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للشؤون الوقائية، إن وزارة الصحة والسكان جاهزة لتطعيم الحجاج استعدادا لزيارة بيت الله الحرام في الفترة المقبلة.

وتابع «قنديل»، خلال جلسة حوارية مع محرري وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقدم خدمة طبية متعلقة بالتطعيم تصل إلى 55 مليون طعم، بتكلفة تصل إلى ما يقرب من مليار و800 ألف جنيه.

التطعيمات المقدمة للأطفال مجانية

وأشار مستشار وزير الصحة للشؤون الوقائية إلى أن جميع التطعيمات المقدمة للأطفال مجانية، والتطعيمات التي يدفع فيها أموال تخص المسافرين وهي أسعار لا تذكر.