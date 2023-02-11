7 معلومات عن القس يشوع يعقوب قبل تنصيبه أمينا عاما لمجلس كنائس مصر

تحتفل الطوائف المسيحية الرئيسية الخمس في مصر وهي الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس، والأسقفية خلال ساعات بالعيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر، وذلك بتسليم أمانة المجلس من طائفة الروم الأرثوذكس إلى الكنيسة الأسقفية.

الذكرى العاشرة لتأسيس مجلس كنائس مصر

ويجرى اليوم، تسليم أمانة الحزب من الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي من كنيسة الروم الأرثوذكس إلى القس يشوع يعقوب من الكنيسة الأسقفية:

وفيما يلي نستعرض في سطور، معلومات عن القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر خلال العامين المقبلين.

القس يشوع يعقوب

وجاءت السيرة الذاتية للقس يشوع يعقوب قس بكاتدرائية جميع القديسين بالأسقفية بالزمالك وهو ينتمي للكنيسة الأسقفية كالآتي:

سيتولى منصيب أمين عام مجلس كنائس مصر اليوم.

تولى منصب عميد مساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

حاصل على ماجستير اللاهوت من جامعة نورث كارولينا اللاهوتية.

عمل كمدرس العهد الجديد في كلية اللاهوت الاسقفية لمدة 7 سنوات.

أسس معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية.

عمل كمدير المعهد لمدة 3 سنوات.

عمل بالتدريس بكلية لاهوت الإيمان لمادة فترة مابين التعدين ودور الكنيسة والعمل الاجتماعي لمدة 8 سنوات.