شراكة بين «ساندوز مصر» للأدوية و«ابن سينا فارما» لتوزيع المستحضرات

أعلنت «ساندوز مصر» للأدوية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة «ابن سينا فارما»، لترويج وتوزيع مستحضرات الشركة غير الوصفية (OTC)، وهو ما يؤكد التزام «ساندوز» بإتاحة حصول المزيد من المرضى فى مصر على هذه الفئة من المستحضرات المهمة، اعتماداً على شبكة التوزيع الواسعة لدى «ابن سينا فارما» فى جميع أنحاء البلاد. وتستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية تمكين الشركتين من توفير هذه المستحضرات أمام عدد أكبر من المرضى، الذين يعانون من نقص المستحضرات.

وأوضح سامح الباجورى، مدير عام ساندوز مصر وليبيا: «تُعد المستحضرات المتاحة غير الوصفية (OTC) فى غاية الأهمية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى، وكذلك يعد تعاوننا مع شركة رائدة مثل «ابن سينا فارما» بمثابة خطوة مهمة لتأكيد التزامنا المتواصل تجاه توفير المستحضرات أمام المزيد من المرضى فى مصر. وتتضمن محفظة منتجاتنا غير الوصفية فى مصر حالياً ثمانية منتجات رئيسية، ولدينا خطة لزيادة عدد المستحضرات التى تضمّها هذه الفئة، وجعلها إحدى أهم ركائزنا الاستراتيجية فى السوق المحلية، جنباً إلى جنب مع محفظتى الأدوية الجنيسة والمثائل الحيوية».

وأضاف «الباجورى»: «إن استخدام المستحضرات غير الوصفية فى حالات بسيطة، مثل نزلات البرد والحساسية والآلام الطفيفة وغيرها، يجعلها من فئة بدائل علاجية فعّالة لا تساعد المرضى فحسب على العودة بسرعة للاستمتاع بحياتهم اليومية بشكل طبيعى، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطن البسيط الذى يعانى من أعراض مرضية بسيطة، ولكنها تعمل أيضاً على تخفيف الأعباء عن كاهل نظام الرعاية الصحية، من خلال تعزيز قدرة المرضى على التعافى سريعاً وتقليل حاجتهم لزيارة مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة لتلقى العلاج. فالمستحضرات غير الوصفية تمثل جزءاً لا يتجزّأ من الجهود الهادفة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.