وكيل الصحة بالغربية يزور مصابي حادث تصادم على طريق «طنطا - المحلة»

تابع الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حالة المصابين في حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل «تريلا» على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من قرية الهياتم، داخل مستشفى المحلة العام، ووجه بكافة توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

خروج 11 حالة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم استقبال، الحالات المصابة وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم خروج 11 حالة بعد عمل الفحوصات الطبية لهم، والاطمئنان عليهم، ومازال هناك 4 أشخاص يتلقون العلاج، وهم أمينة عبد اللطيف 59 سنة، وتعاني من كسر في الأضلع، وسمر أشرف مصابة باشتباه ارتجاج في المخ، وسامية سعيد 56 سنة، مصابة بجرح قطعي بالساق، ومحمد طارق الشرقاوي 23 سنة كسر بالكاحل الأيمن، وسوف يتم التصريح لهم بالخروج فور الاطمئنان على حالتهم الصحية.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً، يفيد بوقوع حادث تصادم طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من قرية الهياتم، بين سيارة ميني باص ونقل ثقيل تريلا، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، وتم رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة.