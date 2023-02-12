اعترافات صادمة للمتهمة بقتل الطفلة «سجود».. ضحية الخلافات

«اللي حصل إن أنا ساكنة جنب بيت أهل الطفلة سجود، ويوم الجريمة أخدتها من جوه شقتهم من غير ما حد يشوفني، وغرقتها داخل جردل بلاستيك، بسبب أن فيه خلافات بيني وبين أختها، وبعدما تأكدت أنها ماتت رميت جثتها جوه غرفة تفتيش في البيت اللي جنبهم».. بتلك الكلمات أدلت المتهمة بقتل الطفلة سجود بمنطقة الشرقية باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق في جلسه تحقيق استمرت 5 ساعات.

اعترافات تفصيلية

اعترافات تفصيلية صادمة أدلت بها المتهمة بقتل الطفلة سجود أثناء التحقيق معها فى الواقعة، حيث روت تفاصيل جريمتها وبعد تحقيقات موسعة مع المتهمة، أمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما جدد قاضي المعارضات حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بالاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة المتوفية وسرعة إجراء تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان العثور على جثة الطفلة.

الأم تصرخ: «بنتي فين»

داخل منطقة مشتول السوق بالشرقية، لا يوجد حديث سوى عن مقتل الطفلة سجود، فقد ضرب الحزن القرية بأكملها، كواليس وتفاصيل الجريمة يرددها الجميع بالمنطقة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة مشتول بالشرقية، فقد كانت بدايتها عندما لاحظت الأسرة تغيب ابنتهم خارج المنزل وفشلت كل محاولات إيجادها ليسيطر القلق على قلب الأم التى ظلت تردد «بنتى راحت فين، عايزة بنتي»، ويجرى بعدها تحرير محضر، وبعدها عثر رجال الشرطة على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل غرفة تفتيش بالمنزل المجاور.

ضبط المتهمة

بعد اكتشاف الواقعة والعثور على جثة الطفلة بعد ساعات شاقة من البحث عنها، ظل الكثيرين داخل القرية يتساءلون عن مرتكب تلك الجريمة، وكانت الصدمة واضحة على وجوه الجميع حينما تفاجأوا برجال الشرطة يقومون بضبط الجارة البالغة من العمر 23 سنة، المدعوة انتصار، واقتيادها الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانونى يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».