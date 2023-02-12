القبض على 3 مسجلين خطر انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة شقة بحلوان 

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها وأنجالها بالشقة سكنها فوجئت بقيام (4 أشخاص "مجهولين") بكسر باب الشقة والدخول إليها مدعين بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - 4 هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض"مطواه" - طبنجة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة"، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها عدا المبلغ المالى أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية وشراء المواد المخدرة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.